31 Март 2020 2020-03-31T01:54:22+03:00

В Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 30 марта два зараженных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, по данным на 30 марта 2020 года, два зараженных коронавирусом. Оба случая завозные. Пациенты находятся в больницах Харбина. Об этом сообщили в комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Согласно последним данным, у шести пассажиров авиарейса CA938 «Лондон-Пекин» и у одного пассажира, который вернулся из Австралии в Хух-Хото 23 марта авиарейсом LG326, подозревают коронавирус. Также в Пекине за сутки выявили один новый случай заболевания, всего заболевших 577, 415 вылечились, восемь скончались, в Шанхае - шесть новых случаев заболевания, всего заболевших 498, 334 вылечились, пять скончались.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, на вечер 30 марта в России зарегистрировали одну тысячу 836 случаев заражения коронавирусом, вылечились 66, погибли девять человек. В Хабаровском крае подтвердились семь случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU