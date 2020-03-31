2020-03-31T01:54:22+03:00
Общество

В Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 30 марта два зараженных коронавирусом

Оба человека - пациенты больниц Харбина
Александр ШТААЛЬ
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В Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 30 марта два зараженных коронавирусомВ Китае по соседству с ЕАО и Хабаровским краем 30 марта два зараженных коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, по данным на 30 марта 2020 года, два зараженных коронавирусом. Оба случая завозные. Пациенты находятся в больницах Харбина. Об этом сообщили в комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Согласно последним данным, у шести пассажиров авиарейса CA938 «Лондон-Пекин» и у одного пассажира, который вернулся из Австралии в Хух-Хото 23 марта авиарейсом LG326, подозревают коронавирус. Также в Пекине за сутки выявили один новый случай заболевания, всего заболевших 577, 415 вылечились, восемь скончались, в Шанхае - шесть новых случаев заболевания, всего заболевших 498, 334 вылечились, пять скончались.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, на вечер 30 марта в России зарегистрировали одну тысячу 836 случаев заражения коронавирусом, вылечились 66, погибли девять человек. В Хабаровском крае подтвердились семь случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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