В Хабаровске охранную зону освободили от гаража

31 Март 2020 2020-03-31T02:12:52+03:00

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В Хабаровске освободили охранную зону от незаконно установленного гаража. Ранее владелец не стал озадачиваться тем, чтобы согласовать монтаж бокса в соответствующих структурах, позже эта оплошность стала поводом для разбирательств.

- В отношении нарушителя началось исполнительное производство. Сначала судебный пристав-исполнитель уведомил надлежащим образом должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований. Однако нарушителя эти предупреждения не сильно мотивировали к действиям, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда в отношении владельца гаража вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, составили административный протокол, который позже передали в суд. После рассмотрения этого документа судья назначил должнику штраф. В установленную дату должник под контролем судебного пристава-исполнителя вызвал специализированную технику и перевез гараж с незаконно занимаемого земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU