В мэрии Хабаровска ограничили прием граждан

31 Март 2020 2020-03-31T04:26:45+03:00

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В мэрии Хабаровска временно ограничили прием граждан. Это вынужденная мера в вязи с угрозой распространения коронавируса. Теперь горожане смогут обратиться к мэру, его заместителям, работникам структурных подразделений только дистанционно.

Такой подход избавит людей от необходимости выходить на улицу, чтобы дойти до администрации и подать заявление. Соответственно, им не придется контактировать с другими горожанами. В связи с угрозой распространения коронавируса разобщение людей - это основная мера безопасности.

- Прием документов лично специалистами прекратили до особого распоряжения, - отметила Татьяна Фролова, исполняющая обязанности начальника отдела по рассмотрению обращений граждан.

Подать заявление или обращение можно, отправив письмо по адресу: 68000, Хабаровск, улица Карла Маркса, 66. Также обращения принимают через интернет-приемную мэрии или иные электронные сервисы, такие, как портал «Голос27» . Все обращения будут рассмотрены в установленный законом срок.

ИСТОЧНИК KP.RU