31 Март 2020 2020-03-31T04:20:35+03:00

Мотоциклист пострадал в аварии с иномаркой в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске вечером в минувшие сутки, 30 марта, столкнулись мотоцикл и иномарка. Происшествие случилось в районе дома 83 по улице П.Л. Морозова. По предварительной информации, водитель на машине Toyota Prius двигался по прилегающей территории, собрался повернуть налево, но не включил поворотник. Как результат, автомобиль столкнулся с мотоциклом Honda CB1000SF, двигающимся попутно. Мотоциклист начал обгон автомобиля Toyota Prius.

- В аварии пострадал только мотоциклист. Врачи диагностировали у него закрытый перелом четвертого пальца, закрытый перелом плюсневых костей правой стопы, ушиб мягких тканей правого плечевого сустава, - рассказал информированный источник.

Известно, что оба участника происшествия были трезвы. В отношении обоих составили административные протоколы.

Водителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, по возможности отложите поездки на время всеобщего карантина, не подвергайте свои жизнь и здоровье опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU