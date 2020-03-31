В Хабаровском крае проводят рейды по незакрытым торговым точкам

31 Март 2020 2020-03-31T04:19:33+03:00

В регионе на время закрыли некоторые магазины, но только часть торговцев выполнила требования

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В Хабаровском крае прошли рейды по закрытым торговым точкам. Напомним, на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля 2020 года должны быть открыты только те магазины, где реализуют товары первой необходимости.

В рейдах участвовали специалисты краевого министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края и сотрудники полиции. Цель контроля проверить, соблюдают ли предприниматели запрет на ограничение торговли непродовольственными товарами.

Напомним, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года к товарам первой необходимости отнесли санитарно-гигиеническую маску, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, зубную пасту и щетку, бумагу туалетную, гигиенические прокладки. Также в списке стиральный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пеленки для новорожденных, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочки для кормления, соски-пустышки. В числе товаров первой необходимости бензин, дизтопливо, сжиженный природный газ и зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Отметим также, что торговцам, реализующим товары из этого перечня, в своих торговых точках можно торговать и другими непродовольственными товарами. При этом ограничения не касаются дистанционной торговли.

- По итогам первых проверок сделали выводы, что предприниматели пока соблюдают запрет частично. Уже выявили магазины, где работа продолжается - идет торговля верхней одеждой, чулочно-носочными изделиями, средствами связи, - отметили в краевом минсельхозе. - Аналогичные рейды проведут во всех районах края.

ИСТОЧНИК KP.RU