В ЕАО полицейские нашли подростков, бегающих по железной дороге

31 Март 2020 2020-03-31T06:12:11+03:00

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В Еврейской автономии транспортные полицейские провели рейд в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Лидер». Цель проверок - найти несовершеннолетних нарушителей на объектах транспорта. Участники рейда уже озвучили первые итоги. Так, в Биробиджане выявили пять несовершеннолетних, подвергавших свои жизни опасности.

- Подростки перебегали железнодорожные пути в неустановленном месте и находились в непосредственной близости от железнодорожного полотна. С ними уже провели беседу, рассказали о правилах поведения в общественных местах, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

При этом в отношении одного из несовершеннолетних нарушителей составили административный протокол. Так правоохранители поступили, потому что его возраст уже позволял провести такую процедуру. Всех подростков передали в руки законных представителей с пожеланиями в будущем проявлять благоразумие.

ИСТОЧНИК KP.RU