Бани все-таки закрыли на карантин в Хабаровске

31 Март 2020 2020-03-31T06:11:13+03:00

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На время нерабочей недели бани все-таки закрыли свои двери для посетителей. Ранее сообщалось, что в этих предприятиях намерены работать в обычном режиме. Однако сегодня, 31 марта, стало известно, что помывку клиентов отменили, но прачечные продолжают работать.

- Горожане могут сдать в стирку свои вещи даже в эти выходные дни. Парные и помывочные залы откроют по истечении карантинной недели, если решение об этом примут в Роспотребнадзоре. Ведомство курирует в Хабаровске ход всех противоэпидемических мероприятий, - прокомментировала Мария Кущ, заместитель начальника городского управления ЖКХ.

Жителей Хабаровска убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой нужды. Такая превентивная мера позволит свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU