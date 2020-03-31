2020-03-31T06:51:01+03:00
Происшествия

У нескольких воров в Хабаровске случился день невезения

Злоумышленники попались с поличным на двух кражах
Александр ШТААЛЬ
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У нескольких воров в Хабаровске случился день невезенияУ нескольких воров в Хабаровске случился день невезенияФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске за минувшие сутки правоохранителям удалось дважды с поличным поймать похитителей чужого имущества. О первом правонарушении стало известно днем. По предварительной информации, наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что несколько неизвестных проникли в помещение котельной на улице Шкотова, срезали металлические трубы и пытаются вывезти их на микрогрузовике.

- По прибытии на место происшествия правоохранители задержали четырех подозреваемых. Молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет возле здания грузили похищенные металлические изделия в грузовик. К тому моменту приехал и собственник предприятия, который подтвердил, что трубы действительно срезаны и похищены из помещения котельной, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Сообщение о втором происшествии поступило из Краснофлотского района через час после первого инцидента. Очевидцы увидели, как неизвестные на улице Руднева срезают металлические детали с опоры ЛЭП. Прибывшие правоохранители вспугнули злоумышленников и те стали убегать. Однако расхитителей догнали и задержали. Одному из них 43 года, а другому 37 лет. Место происшествия осмотрели и обнаружили инструменты для демонтажа деталей ЛЭП, а также мотоплуг с тележкой, наполненной металлическими изделиями.

Для дальнейших разбирательств шестерых подозреваемых доставили в отделы полиции УМВД России по городу Хабаровску. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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