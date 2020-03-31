Посевная кампания стартовала в Хабаровском крае

31 Март 2020 2020-03-31T09:22:36+03:00

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В Хабаровском крае началась посевная кампания. Первыми работы проведут аграрии из Вяземского района, которые приступили к севу ранних зерновых культур. Из-за особенностей земледелия именно с сева ячменя, пшеницы и овса в регионе традиционно начинается посевная кампания.

- Сроки посевной подвинули из-за аномально теплой зимы. В этом году работу начали на две недели раньше, чем в прошлом. На сегодняшний день фермеры КФХ Горюнов и Улижаева уже засеяли пшеницей и ячменем 25 гектаров полей. Немного позднее к ним присоединятся другие аграрии, - отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Напомним, в 2020 году в регионе увеличат посевные площади на 400 гектаров. Всего под сельхозкультуры запланировали 76,6 тысячи гектаров. Более чем на тысячу гектаров хотят увеличить площади под зерновые и зернобобовые культуры, на 10,7 процента - посевы овощебахчевых, сои - на 13,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU