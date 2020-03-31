2020-03-31T09:21:32+03:00
Общество

В зооцентре Комсомольска просят горожан о помощи для животных

Из-за карантина возникли сложности с едой для питомцев
Александр ШТААЛЬ
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В зооцентре Комсомольска просят горожан о помощи для животных ФОТО: зооцентр «Питон»В зооцентре Комсомольска просят горожан о помощи для животных ФОТО: зооцентр «Питон»
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Зооцентр Комсомольска-на-Амуре, как и большинство учреждений, вынужден был закрыться на карантин. Двери для посетителей закрыли на период с 29 марта по 5 апреля, однако сам зооцентр работу свою не прекратил. Увы, сотрудники этого центра столкнулись с проблемой - денег на еду для животных стало катастрофически не хватать. Поэтому они обратились к горожанам с предложением.

- Во время карантина желающие смогут купить билет в Зоологический центр «Питон» с открытой датой. Оформить покупку можно на официальном сайте zoopiton.ru. Срок его действия - с момента отмены карантина по 31 декабря 2020 года. Если есть желание и возможность, неравнодушные горожане могут сделать пожертвование через мобильный банк на номер карты 5469 7000 1260 6214, - рассказали в зооцентре «Питон».

Животным и сотрудникам учреждения необходима поддержка в этот непростой период. Питомцев надо кормить каждый день, продержаться на плаву помогут деньги, вырученные от онлайн-продажи билетов, и пожертвования. Сами звери шлют всем горожанам привет. Они очень скучают и с нетерпением ждут новых встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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