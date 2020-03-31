2020-03-31T09:19:04+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Хабаровске: временно не принимают посетителей в центре занятости

Карантин будет длиться с 30 марта по 3 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в Хабаровске: временно не принимают посетителей в центре занятостиНерабочая неделя в Хабаровске: временно не принимают посетителей в центре занятостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске на время нерабочей недели приостанавливает работу с гражданами центр занятости. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Карантин продлится в период с 30 марта по 3 апреля. Жителей города убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и настоятельно рекомендуют не выходить из дома без особой нужды.

- Работа центра занятости возобновится 6 апреля 2020 года. По вопросам перерегистрации безработных граждан, а также по иным вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефонам горячей линии: (4212) 75-99-11, 76-07-83, 76-09-29, 75-99-16 и 75-22-98, - рассказали в комитете по труду и занятости правительства края.

Напомним, на время карантина в регионе закрыли детские сады, магазины, где торгуют непродовольственными товарами, места общепита, бани, зоосад под Хабаровском и зооцентр в Комсомольске-на-Амуре, офисы МФЦ, а также ряд других объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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