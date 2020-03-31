2020-03-31T09:18:11+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на почте изменили формат обслуживания

В регионе все 303 отделения закрыли для посещения, почтовый обмен обеспечивают операторы
Александр ШТААЛЬ
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Нерабочая неделя в Хабаровском крае: на почте изменили формат обслуживанияНерабочая неделя в Хабаровском крае: на почте изменили формат обслуживанияФото: Иван МАКЕЕВ
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В Хабаровском крае на время нерабочей недели отделения почты будут работать в новом режиме. Напомним, в регионе таких отделений 303. Все они закроются на период с 30 марта по 1 апреля 2020 года для посещения клиентами, но операторы обеспечат почтовый обмен, почтальоны будут работать в штатном режиме.

- Жителей края информируют, что пенсии и социальные пособия доставят на дом в соответствии с установленным графиком. Все курьеры прошли инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Более подробную информацию можно получить на сайте «Почты России». Работа в обычном режиме возобновится 2 апреля. Напомним, ранее сообщалось о приостановке работы с посетителями в офисах МФЦ, центре занятости, мэрии Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и в других учреждениях.

Жителей края убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой нужды. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье, не подвергайте жизнь опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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