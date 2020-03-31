Начальника из полиции оштрафовали в Хабаровске

31 Март 2020 2020-03-31T09:16:15+03:00

Начальник не предоставил вовремя документы, которые затребовали в прокуратуре

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В Хабаровске начальник отдела полиции получил штраф. Такую меру наказания ему определили за то, что он не исполнил требования прокурора. По предварительной информации, в прокуратуру Железнодорожного района в Хабаровске обратился горожанин, который жаловался на бездействие сотрудников отдела полиции. Для разрешения ситуации были запрошены необходимые документы и материалы.

- Запрос сделали в прокуратуре. Однако в нарушение Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» начальник отдела полиции требования прокурора не исполнил, материалы проверки и информацию в прокуратуру района не представил, - рассказали в пресс -службе краевой прокуратуры.

Приемлемой мерой наказания в этом случае сочли штраф в сумме две тысячи рублей. Такая санкция предусмотрена статьей административного кодекса «Умышленное невыполнение требований прокурора».

ИСТОЧНИК KP.RU