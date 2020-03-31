Пожар рядом с крупным торговым центром потушили в Хабаровске

31 Март 2020 2020-03-31T11:22:44+03:00

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В Хабаровске пожарные расчеты в ночь на 31 марта отправились в сторону «Самбери» на Батуевской ветке. Рядом с торговым центром в отдельно стоящем кирпичном здании горел утеплитель под кровлей.

- Подразделения работали по повышенному рангу. В два часа ночи огнеборцам удалось локализовать огонь, а еще полчаса спустя очаги открытого горения ликвидировали. Полностью ликвидировать пожар смогли в 3:13. Огонь повредил конструкции крыши и ее покрытие, а также утеплитель - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В общей сложности пламя разгулялось на площади в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в происшествии нет. Специалисты Государственного пожарного надзора и Испытательной пожарной лаборатории МЧС России во время проверки установят причину возгорания.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU