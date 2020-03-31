2020-03-31T11:24:00+03:00
Общество

Еще четыре переправы закрыли в Хабаровском крае на 31 марта 2020 года

Жителей региона убедительно просят не выходить на лед в неположенных местах
Александр ШТААЛЬ
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Еще четыре переправы закрыли в Хабаровском крае на 31 марта 2020 годаЕще четыре переправы закрыли в Хабаровском крае на 31 марта 2020 годаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае закрыли еще четыре ледовые переправы. Так, на 31 марта 2020 года действуют только 20 временных трасс. Из них шесть расположены в Ульчском районе, четыре - в Охотском, по три в Аяно-Майском и имени Полины Осипенко районах, две - в Николаевском районе и по одной в Верхнебуреинском и Комсомольском районах.

- По данным на вечер 31 марта 2020 года, закрыли ледовые переправы в районе имени Полины Осипенко, через устье реки Нимелен на трассе автозимника сел Полины Осипенко - Владимировка, и реку Мая в районе села Аим на автозимнике Нелькан-Аим 240 километров от села Нелькан, в районе имени Лазо, через ключи Маховой в 173 и 174 кварталах Катэнского участкового лесничества, и Правая Хука в 4 квартале Катэнского участкового лесничества, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят не выходить на лед в неположенных местах. Помните, лед уже не такой прочный, он разрушается и может провалиться под весом человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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