Машины для дезинфекции улиц подготовили в Хабаровске

31 Март 2020 2020-03-31T11:24:58+03:00

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В Хабаровске подготовили 12 машин для дезинфекции городских улиц. Их задействуют, если соответствующее решение примут в краевом штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Машины для дезинфекции зимой обычно используют в качестве пескоразбрасывателей, а в теплое время года - в качестве поливомоечных. У них есть бочки, которые уже наполнили обеззараживающими составами. В ближайших планах решить вопрос с организациями, поставляющими обеззараживающие средства.

- Нужно оговорить объемы, которых будет достаточно для санобработки городских дорог и внутриквартальных проездов. Управляющие компании также должны подключиться и подготовить оборудование для обработки дворов. Это могут быть, к примеру, ранцевые опрыскиватели, - сказал градоначальник Сергей Кравчук.

На сегодняшний день городские улицы уже обрабатывают с помощью спецтехники, правда, пока вместо обеззараживающих средств используют воду.

ИСТОЧНИК KP.RU