Чиновники и дружинники устроят рейды на улицах Хабаровска

31 Март 2020 2020-03-31T11:25:59+03:00

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В Хабаровске не все прислушались к рекомендациям и пытаются вести привычный образ жизни, будто и нет никакой пандемии. Мало того, что взрослые люди выходят на прогулки сами, они еще и берут с собой детей и пожилых родственников в торговые центры. Горожане гуляют в парках, совершают пробежки, встречаются с родственниками, ходят по магазинам, подростки проводят время в скверах и на спортивных площадках.

- Очевидно, людям надо разъяснять, что из-за угрозы коронавируса надо ограничить контакты и по возможности остаться дома. Поэтому решили проводить рейды по улицам. Участвовать в них будут сотрудники комитетов администрации города, дружинники и полицейские. Они расскажут о необходимости находиться дома, будут вручать памятки об ответственности за несоблюдение карантинных мероприятий, - прокомментировал мэр Сергей Кравчук.

Жителей Хабаровска убедительно просят проявить благоразумие и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без особой надобности. Только сократив контакты с другими людьми, можно минимизировать риск распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU