На аэродроме в Хабаровске прогремели взрывы
В Хабаровске на военном аэродроме прогремели взрывы. Однако повода для паники , как оказалось, не было – ничего особенного на самом деле не случилось, и это были даже не учения. Работу по подрыву объектов военные инженеры выполнили согласно ранее оговоренного плана.
- Нужно было убрать списанные неиспользуемые объекты инфраструктуры на территории военного аэродрома в Хабаровске. Работы по графику выполнили вчера, 30 марта 2020 года. В ней задействовали армейскую авиацию Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
По итогу подрыва обрушились ветхие сооружения инфраструктуры, а именно неиспользуемые водонапорные башни. В ликвидации задействовали военнослужащих отдельного инженерно-саперного подразделения. При выполнении работы были соблюдены все меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU