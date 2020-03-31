2020-03-31T11:32:54+03:00
Политика

На аэродроме в Хабаровске прогремели взрывы

После них обрушились водонапорные башни
Александр ШТААЛЬ
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На аэродроме в Хабаровске прогремели взрывыНа аэродроме в Хабаровске прогремели взрывыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровске на военном аэродроме прогремели взрывы. Однако повода для паники , как оказалось, не было – ничего особенного на самом деле не случилось, и это были даже не учения. Работу по подрыву объектов военные инженеры выполнили согласно ранее оговоренного плана.

- Нужно было убрать списанные неиспользуемые объекты инфраструктуры на территории военного аэродрома в Хабаровске. Работы по графику выполнили вчера, 30 марта 2020 года. В ней задействовали армейскую авиацию Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По итогу подрыва обрушились ветхие сооружения инфраструктуры, а именно неиспользуемые водонапорные башни. В ликвидации задействовали военнослужащих отдельного инженерно-саперного подразделения. При выполнении работы были соблюдены все меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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