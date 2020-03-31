2020-03-31T12:36:37+03:00
Общество

В Еврейской автономии отремонтируют 27 километров дорог

В порядок приведут региональные и муниципальные трассы
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии отремонтируют 27 километров дорогВ Еврейской автономии отремонтируют 27 километров дорогФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии отремонтируют 27 километров региональных и муниципальных дорог. Работы собираются провести на деньги из областной казны, потратить планируют 260 миллионов рублей. Отметим, что полтора километра региональных автодорог на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское и шесть километров (по 3 километра - в направлениях Биробиджан - Унгун - Ленинское и Биробиджан - Головино) отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

- В этом году в рамках нацпроекта обновятся почти 17 с половиной километров дорожного полотна на 11 улицах. На это выделили 150 миллионов рублей из федеральной казны, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В Смидовичском районе в 2020 году приведут в порядок местные дороги общей протяженностью более двух километров. Они ведут к общественно-значимым объектам населенных пунктов, производства и переработки сельхозпродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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