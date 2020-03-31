В Хабаровском крае началась реализация программы «Сельская ипотека»

31 Март 2020 2020-03-31T11:27:55+03:00

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Первый ипотечный кредит, оформленный в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий, позволил семье хабаровчан приобрести квартиру в строящемся доме в селе Тополево, Хабаровского района.

- Как только мы узнали, что будет запущена программа сельской ипотеки, решили использовать предоставленную государством возможность обустроить свою жизнь и приобрести новое комфортное жилье. Все это теперь стало возможным благодаря Россельхозбанку и сельской ипотеке, и уже совсем скоро мы переедем в свою собственную квартиру, - рассказал глава семьи Александр Иванов.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Наряду с льготным ипотечным кредитом селяне могут получить также потребительский кредит по ставке до 5% для ремонта жилых домов и обеспечения инженерными сетями, сроком не более 5 лет, в размере до 250 тысяч рублей. К примеру, можно с помощью этих средств подвести к дому газ или воду. Кроме того, предусмотрено субсидирование строительства жилья, предоставляемого работодателем по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.

- Ипотека по льготной ставке станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села. Это поможет выполнить стратегическую государственную задачу - обеспечить сельские территории квалифицированными специалистами разных направлений. Уверен, что с введением механизма льготной ипотеки инфраструктура многих сел значительно изменится в лучшую сторону, - отметил директор Хабаровского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Белокопытов.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.