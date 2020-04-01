Обстановка в Хабаровском крае 1 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

1 Апр 2020 2020-04-01T06:27:19+03:00

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В Хабаровском крае 1 апреля 2020 года опасные метеорологические явления не ожидаются. Погода в Хабаровске обещает быть без осадков, ночью столбик термометра будет на уровне от -1 до -3, днем на уровне от +8 до +10, ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Небольшие осадки прогнозируют на юге региона, температура ночью будет от -4 до +1, днем - от +8 до +13, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Также дождь и мокрый снег ожидаются в центральных районах, температура ночью от -12 до +2, днем от +5 до +11, ветер юго-западный 5-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На севере края местами небольшой снег, ночная температура от -2 до -11, дневная - от -5 до +10, ветер западный 5-14 м/с.

В регионе не зарегистрировали сейсмособытий, солнечная активность очень низкая, а геомагнитное поле - спокойное. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края от 8 до 20 мкр/ч, то есть в пределах естественных фоновых значений.

По данным ТУ Роспотребнадзора, в период с 16 по 22 марта 2020 года в регионе зафиксировали 10 тысяч 640 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Превышение эпидпорога отмечают в Хабаровске, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Николаевском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.

Оперативный прогноз чрезвычайных ситуаций на 1 апреля 2020 года предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Его составили на основании информации ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU