1 Апр 2020 2020-04-01T01:46:27+03:00

За границей Хабаровского края и ЕАО на территории Китая на 31 марта двое зараженных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

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На территории провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, по-прежнему два пациента, у которых диагностировали коронавирус. Оба человека, по данным на утро 31 марта 2020 года, находятся в больницах Харбина. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Отметим также, что в Пекине за сутки выявили три новых случая заболевания, всего заболевших 580, 418 вылечились, восемь скончались. В Шанхае 11 новых случаев заболевания зафиксировали, всего заболевших 509, вылечились 338 и пять скончались.

Напомним, вечером 31 марта 2020 года в Хабаровском крае подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали восемь случаев заболевания. Жителей региона убедительно просят оставаться дома ради собственного благополучия. Пожалуйста, ограничьте контакты с другими людьми, не выходите на улицу без особой нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU