Нерабочая неделя в Хабаровске: налоговые инспекции не принимают посетителей

1 Апр 2020 2020-04-01T02:20:09+03:00

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В налоговых инспекциях Хабаровского края на нерабочей неделе приостановили прием и обслуживание посетителей. Двери налоговых органов будут закрыты в период с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента России от 25 марта 2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

- Жителям края предлагают воспользоваться альтернативными способами получения услуг. Речь идет об онлайн-сервисах, которые доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях. Также получить консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-222-22-22, - прокомментировали в ИФНС России по Хабаровскому краю.

Жителей Хабаровского края убедительно просят бережно относиться к своему здоровью. Пожалуйста, останьтесь дома и не выходите на улицу без особой необходимости. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU