Иномарка врезалась в автоцистерну в Хабаровске

1 Апр 2020 2020-04-01T06:22:28+03:00

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В минувшие сутки, 31 марта, в Хабаровске на улице Трехгорной водитель машины Subaru Forester врезался в автоцистерну Dаеwоо Ultrа Nоvus. Про предварительной информации, водитель иномарки-легковушки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с машиной, двигавшейся в попутном направлении.

- Пока сообщается о том, что в аварии пострадали двое - водитель и пассажир из автомобиля Subaru Forester. У первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану на виске и травму грудной клетки. У пассажира закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом челюсти. Обоих доставили в больницу, - рассказал информированный источник.

Жителей города убедительно просят оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Автолюбителей призывают отложить поездки, если есть такая возможность. Помните, чем меньше вы будете контактировать с другими людьми, тем больше шансов остановить распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU