Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 1 апреля 2020 года

1 Апр 2020 2020-04-01T06:21:35+03:00

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В Хабаровском крае на 1 апреля 2020 года официально подтверждены восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве. Все пациенты с улучшениями, тяжелобольных нет, подозрение на COVID-19 у 12 пациентов. Все они находятся в хабаровском инфекционном госпитале.

Кроме того, в медучреждении находятся 35 больных с внебольничными пневмониями, за сутки выписали с выздоровлением двух человек, приняли на лечение восемь человек. Также на госпитализации 17 пациентов с ОРВИ. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся три пациента с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанной с коронавирусной инфекцией.

В изоляторе находятся три человека из числа близких контактов, остальных выписали в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU