Карантин объявили в Октябрьском районе Еврейской автономии

1 Апр 2020 2020-04-01T06:20:36+03:00

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В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин. Это необходимая превентивная мера, потому что накануне стало известно, что у троих жителей села Амурзет подтвердился коронавирус. В соответствии с постановлением главы региона Ростислава Гольдштейна с 20:00 часов 31 марта на территорию района запрещается въезд автомобилей, включая автобусы и грузовики.

- Исключение сделали для граждан, имеющих регистрацию на территории Октябрьского района, перевозчиков горюче-смазочных материалов, товаров первой необходимости, животных, семян, удобрений и почтовых грузов. Также ограничения не коснутся спецтранспорта для перевозки бытовых отходов, ликвидации стихийных бедствий и ремонта дорог, транспортных средств силовых структур, органов государственной власти региона и муниципалитета, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Жителям района настоятельно рекомендуют не покидать место проживания. Исключения - обращение за экстренной медицинской помощью, наличие прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, поход в ближайший магазин, банк и салон сотовой связи. Также не распространяется ограничение на выгул домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и вынос мусора. Тех, кто нарушит режим, могут привлечь к административной ответственности.

На территории района проводят дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU