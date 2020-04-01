Конкурс чтецов проведут дистанционно в Хабаровском крае

1 Апр 2020 2020-04-01T06:18:39+03:00

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В Хабаровском крае проведут дистанционный конкурс среди чтецов «И помнит мир спасенный». Творческое состязание организуют полицейские. Оно пройдет с 1 по 25 апреля. К участию приглашают школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Победителей определят в трех возрастных группах: от 6 до 10 лет, от 11 до 15 лет и от 16 до 17 лет.

- Первый этап конкурса пройдет с 1 по 12 апреля на базе школ Хабаровского края. Для этого директорам школ нужно создать группы в мессенджерах, куда учащиеся смогут отправлять видео со своим выступлением с указанием автора и названия произведения. Для прочтения необходимо выбрать стихотворение о Великой Отечественной войне, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом будет отбор видеороликов от каждой школы-участника, лучшие варианты направят в УМВД России по Хабаровскому краю до 12 апреля на электронную почту 27mvd@mvd.gov.ru для участия во втором этапе конкурса. С 13 по 25 апреля выберут трех победителей, которые получат почетные грамоты и дипломы.

Подробная информация о конкурсе на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому краю www.27mvd.ru, раздел «Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», или по телефону: 8 (4212) 30-24-28.

ИСТОЧНИК KP.RU