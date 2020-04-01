Из-за коронавируса в следственных изоляторах Хабаровского края запретили свидания

1 Апр 2020 2020-04-01T06:33:21+03:00

В учреждениях УФСИН принимают и другие меры, чтобы не допустить распространения инфекции

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В Хабаровском крае продолжают принимать меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В учреждениях УФСИН превентивные мероприятия направлены на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.

- В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России до особого указания в учреждениях органов ФСИН России и следственных изоляторах временно приостанавливают длительные и краткосрочные свидания. Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Среди прочих мер запрет на допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. Также в учреждениях проводят санитарно-противоэпидемическую работу. Если у лиц, содержащихся под стражей, будут выявлены симптомы заболевания или подозрения на новую коронавирусную инфекцию, то их доставят в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU