Коронавирус не остановил отлов бродячих псов в Хабаровске

1 Апр 2020 2020-04-01T06:31:03+03:00

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Отлов собак в Хабаровске продолжится в обычном режиме. Пожалуй, это одна из немногих сфер деятельности, на которую не повлиял коварный COVID-19. Анастасия Кучмежак, главный специалист городского управления ЖКХ заверила, что ловить бродячих псов будут в первую очередь на тех участках, на которые указали сами жители города. В текущем году на отлов беспризорных барбосов планируют потратить чуть больше 10 миллионов рублей, решат вопросы с более чем тысячей псов. С начала текущего года в руках ловцов и ветеринаров побывали уже 134 животных.

Напомним, отловленных собак стерилизуют, ставят прививку от бешенства и маркируют. В течение 20 дней собаки поправляют свое здоровье, отъедаются и набираются сил в питомнике. На все процедуры и полный пансион каждого хвостатого квартиранта тратят восемь тысяч 106 рублей. Потом животных отпускают назад на улицу.

Если вы хотите сообщить о бродячих собаках, пожалуйста, обратитесь в комитеты по управлению районами города Хабаровска. Направьте письменно или в электронном виде обращение с просьбой об отлове бездомных животных с указанием их примерного местонахождения или позвоните по телефону комитета:

- по управлению Центральным районом, телефоны: 32-93-63, 40-89-28 и 32-82-09, адрес: 680000, улица Фрунзе, 60, centrecom@khabarovskadm.ru;

- по управлению Железнодорожным районом, телефоны: 40-88-16, 30-07-74 и 40-88-21, адрес: 680021, переулок Ленинградский, 13 А, gd@khabarovskadm.ru;

- по управлению Индустриальным районом, телефоны: 40-90-49, 40-90-24 и 40-90-32, адрес: 680003, улица Краснореченская, 87, south@khabarovskadm.ru;

- по управлению Кировским районом, телефоны: 41-95-36, 41-95-32, 41-95-33 и 41-95-35, адрес: 680011, улица Орджоникидзе, 3, kirov@khabarovskadm.ru;

- по управлению Краснофлотским районом, телефоны: 79-07-23, 79-07-24, 79-07-25, 79-07-26 и 79-07-27, адрес: 680018, улица Руднева, 43, kf@khabarovskadm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU