Из коллекторов выбили деньги в Хабаровске
В Хабаровске выписали штраф организации, которая специализируется на взыскании просроченной задолженности. Сотрудники компании нарушили законодательство о защите прав и законных интересов физических лиц. С жалобой на действия фирмы в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц обратился местный житель, которого угораздило взять займ у микрофинансовой организации.
- В отношении коллекторов началось разбирательство. У организации потребовали документы, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении. Однако коллекторы представили недостоверную информацию, введя в заблуждение должностное лицо, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Специалист отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц составил протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела суд обязал организацию уплатить штраф в 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU