2020-04-01T07:08:00+03:00
Общество

Из коллекторов выбили деньги в Хабаровске

Административное разбирательство началось из-за жалобы клиента микрофинансовой организации
Александр ШТААЛЬ
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Из коллекторов выбили деньги в ХабаровскеИз коллекторов выбили деньги в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске выписали штраф организации, которая специализируется на взыскании просроченной задолженности. Сотрудники компании нарушили законодательство о защите прав и законных интересов физических лиц. С жалобой на действия фирмы в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц обратился местный житель, которого угораздило взять займ у микрофинансовой организации.

- В отношении коллекторов началось разбирательство. У организации потребовали документы, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении. Однако коллекторы представили недостоверную информацию, введя в заблуждение должностное лицо, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Специалист отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц составил протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела суд обязал организацию уплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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