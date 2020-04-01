2020-04-01T08:15:54+03:00
Общество

Часть детских садов в Хабаровске работала, несмотря на угрозу распространения коронавируса

В основном это были группы, организованные в квартирах
Александр ШТААЛЬ
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Часть детских садов в Хабаровске работали, несмотря на угрозу распространения коронавирусаЧасть детских садов в Хабаровске работали, несмотря на угрозу распространения коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске выявили детские сады, которые продолжали работать, несмотря на коронавирус. Напомним, с 30 марта нерабочая неделя началась во всех муниципальных детских садах. В мини-группах же, организованных в квартирах, продолжали принимать детей.

- Многие такие учреждения работают без документов, организовывают их бывшие воспитатели и некоторые позволяют себе игнорировать карантинные требования, - отметил прокурор города Хабаровска Кирилл Осипчук.

В Хабаровске выявили без малого 70 таких предпринимателей. К ним вскоре наведаются специалисты и проверят исполнение карантинных норм. Если установят, что кто-то, вопреки законодательству, принимает детей, то информацию направят в правоохранительные и контрольно-надзорные органы.

Жителей города убедительно просят не выходить из дома без крайней необходимости. Родителей призывают не отпускать детей на улицу. Пожалуйста, позаботьтесь о здоровье несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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