Девятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае

1 Апр 2020 2020-04-01T09:48:36+03:00

Пациент находился в изоляции и контактировал с человеком, у которого ранее диагностировали COVID-19

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О девятом случае заражения коронавирусной инфекцией стало известно в Хабаровском крае 1 апреля. Обновленные данные предоставили в пресс-службе правительства региона.

Согласно свежей информации, пациент находится в инфекционном отделении перепрофилированной под госпиталь городской больницы №10. Состояние пациентов, у которых подтвердился COVID-19, врачи оценивают как удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме. Также сообщается, что девятый пациент контактировал с человеком, у которого ранее уже диагностировали коронавирус. Он находился в изоляции.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, не выходите на улицу без крайней необходимости. Родителей призывают не отпускать детей из дома. Также напоминают, что необходимо в помещениях проводить влажную уборку, руки чаще мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами. Берегите свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU