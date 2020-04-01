В Хабаровском крае разыскивают пропавшего Вячеслава Родионова

1 Апр 2020 2020-04-01T09:47:48+03:00

Его видели в последний раз в декабре во время выгрузки рыбы с судна

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В Хабаровском крае разыскивают пропавшего Вячеслава Владимировича Родионова, 1981 года рождения. В последний раз его видели 20 декабря 2019 года во время выгрузки рыбы с судна «Флорин». Оно пришвартовалось у коммерческого причала. Вячеслав покинул борт и ушел в сторону жилого массива поселка Славянка. Может также находиться на территории Хабаровского края.

- Среди примет пропавшего: рост 185 сантиметров, плотное, крепкое телосложение, волосы темные русые. Если вы знаете о местоположении Вячеслава Родионова или владеете информацией о том, куда он мог направиться, пожалуйста, сообщите об этом. Информацию примут по телефонам (4212) 31-98-72, (4212) 38-91-73, (4212) 30-12-09, (4212) 38-91-79 и (4212) 38-91-71, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Не оставайтесь в стороне. Возможно, именно ваша информация поможет найти человека.

ИСТОЧНИК KP.RU