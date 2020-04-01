Хабаровчане изменили рацион из-за коронавируса
Коронавирус заставил хабаровчан задуматься над тем, что они едят. В последнее время обыватели все чаще отказываются от пиццы и пирожков в пользу более полезной пищи. Именно сейчас все чаще горожане заказывают обеды и ужины в «русском стиле» и традиционной комплектации «первое, второе и салат».
Напомним, в превентивных целях общепит перевели в режим онлайн, а там и спрос на полноценные готовые обеды и ужины заметно увеличился. В частности такая еда нужна тем, кто вынужден работать во время нерабочей недели.
- До нерабочей недели в городе работали 763 предприятия общественного питания, из них 171 - в социальной сфере, то есть это столовые образовательных учреждений различного уровня. С 30 марта 254 предприятия закрыты полностью. Пока работают дистанционно, доставляют еду по заказам, сделанным онлайн, 509 кафе, ресторанов, бистро и столовых, - сообщила Дарья Кузнецова, начальник городского отдела общественного питания и бытового обслуживания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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