2020-04-01T11:56:24+03:00
Общество

За героиновую руку осудили пассажирку поезда в Хабаровском крае

В гипсовой повязке женщина спрятала девять свертков с наркотиком
Александр ШТААЛЬ
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За героиновую руку осудили пассажирку поезда в Хабаровском краеЗа героиновую руку осудили пассажирку поезда в Хабаровском краеФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровском крае осудили женщину, которая промышляла доставкой наркотиков. При этом способ маскировки она выбрала в прямом смысле, как в кино. Свертки с героином находились в гипсовой повязке на ее руке.

- Задержали нарушительницу в поезде, следовавшем сообщением «Чегдомын-Хабаровск». Для досмотра 32-летнюю жительницу Верхнебуреинского района доставили в центральную районную больницу поселка Чегдомын. Когда повязку вскрыли, обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом белого цвета, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю. - Экспертиза доказала, что это был героин, общей массой около пяти граммов.

Сама фигурантка призналась, что перевозила героин по просьбе своего знакомого, который сообщил ей координаты закладки с наркотиком в Хабаровске. Она нашла закладку и спрятала сверток под гипсовую повязку, а потом поехала в Чегдомын. В отношении женщины возбудили уголовное дело за незаконную перевозку наркотиков. Позже суд признал ее виновной и назначил ей в качестве наказания четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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