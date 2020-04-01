Родителей школьников в ЕАО предостерегают от опасности на льду
В Биробиджане об истории с провалившимся под лед школьником до сих пор напоминают родителям. Тогда, видимо, ребенок решил проверить лед на прочность, этот эксперимент закончился трагично. Парня спасти не удалось.
- Убитым горем родителям сына никто не вернет, но ситуация довольно показательная. Дети, в силу своего возраста и неосознанности, продолжают подвергать жизнь опасности. Спасатели, увидев детей на льду, отгоняют их. Однако сотрудника МЧС к каждому водоему не поставишь. Родителей убедительно просят разговаривать с детьми и рассказывать им, чем опасны игры на льду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
Жителей города убедительно просят проявить сознательность. Помните, лед только с виду может казаться прочным. На самом деле он может легко треснуть под весом человека. Не подвергайте свои жизни опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU