Родителей школьников в ЕАО предостерегают от опасности на льду

1 Апр 2020 2020-04-01T11:47:46+03:00

Мам и пап призывают позаботиться о своих детях и объяснить, в чем опасность игр на льду

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В Биробиджане об истории с провалившимся под лед школьником до сих пор напоминают родителям. Тогда, видимо, ребенок решил проверить лед на прочность, этот эксперимент закончился трагично. Парня спасти не удалось.

- Убитым горем родителям сына никто не вернет, но ситуация довольно показательная. Дети, в силу своего возраста и неосознанности, продолжают подвергать жизнь опасности. Спасатели, увидев детей на льду, отгоняют их. Однако сотрудника МЧС к каждому водоему не поставишь. Родителей убедительно просят разговаривать с детьми и рассказывать им, чем опасны игры на льду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителей города убедительно просят проявить сознательность. Помните, лед только с виду может казаться прочным. На самом деле он может легко треснуть под весом человека. Не подвергайте свои жизни опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU