2 Апр 2020 2020-04-02T11:21:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели в Хабаровском крае, как и другие жители региона, отреагировали на ситуацию с угрозой распространения коронавируса. При этом они продолжают в обычном режиме выполнять свою работу. Так, во всех подразделениях в качестве профилактики регулярно проводят влажные уборки в помещениях, Используют дезинфицирующие вещества, измеряют температуру тела сотрудников.

- Сотрудники МЧС соблюдают рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Также они призывают всех жителей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, сведите к минимуму контакты, воздержитесь от поездок на общественном транспорте. Избегайте нахождения в местах массового пребывания людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Используйте медицинские маски и респираторы при выходе из дома, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что в целях профилактики также необходимо соблюдать личную гигиену, регулярно проводить дезинфекцию и проветривать места вашего пребывания. Если у вас появились первые признаки недомогания, то вызовите врача на дом и не занимайтесь самолечением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/770377" frameborder="0"></iframe> Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU