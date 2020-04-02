2020-04-02T11:21:49+03:00
Общество

Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса

Во всех подразделениях проводят работу по недопущению заболевания личного состава
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавирусаСпасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавирусаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Спасатели в Хабаровском крае, как и другие жители региона, отреагировали на ситуацию с угрозой распространения коронавируса. При этом они продолжают в обычном режиме выполнять свою работу. Так, во всех подразделениях в качестве профилактики регулярно проводят влажные уборки в помещениях, Используют дезинфицирующие вещества, измеряют температуру тела сотрудников.

- Сотрудники МЧС соблюдают рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Также они призывают всех жителей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, сведите к минимуму контакты, воздержитесь от поездок на общественном транспорте. Избегайте нахождения в местах массового пребывания людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Используйте медицинские маски и респираторы при выходе из дома, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что в целях профилактики также необходимо соблюдать личную гигиену, регулярно проводить дезинфекцию и проветривать места вашего пребывания. Если у вас появились первые признаки недомогания, то вызовите врача на дом и не занимайтесь самолечением.

Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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