Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса
Спасатели в Хабаровском крае, как и другие жители региона, отреагировали на ситуацию с угрозой распространения коронавируса. При этом они продолжают в обычном режиме выполнять свою работу. Так, во всех подразделениях в качестве профилактики регулярно проводят влажные уборки в помещениях, Используют дезинфицирующие вещества, измеряют температуру тела сотрудников.
- Сотрудники МЧС соблюдают рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Также они призывают всех жителей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, сведите к минимуму контакты, воздержитесь от поездок на общественном транспорте. Избегайте нахождения в местах массового пребывания людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Используйте медицинские маски и респираторы при выходе из дома, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, что в целях профилактики также необходимо соблюдать личную гигиену, регулярно проводить дезинфекцию и проветривать места вашего пребывания. Если у вас появились первые признаки недомогания, то вызовите врача на дом и не занимайтесь самолечением.
Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU
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