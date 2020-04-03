Обстановка в Хабаровском крае 3 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

3 Апр 2020 2020-04-03T00:58:31+03:00

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В Хабаровском крае, по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 3 апреля не прогнозируют опасные метеорологические явления. Погода в Хабаровске без осадков, ночью температура будет в пределах -3 до -5, днем - от +4 до +6, ветер западный 9-14 м/с. на юге края ожидается небольшой дождя и мокрый снег, Ночью столбик термометра опустится до -2 -7, днем будет на уровне +2 +7, ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В центральных районах будет местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от -2 до -10, днем от -1 до +8, ветер северо-западный 7-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На севере края местами ожидается снег, температура ночью от -1 до -10, днем от -5 до +4, ветер северо-западный 6-13 м/с, порывы 15-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений. В регионе не зарегистрировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

В ТУ Роспотребнадзора сообщили, что с 16 по 22 марта 2020 года в крае зарегистрировали 10 тысяч 640 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог в краю превышен в Хабаровске, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Николаевском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При подготовке использовали информацию ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU