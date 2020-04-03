2020-04-03T01:37:30+03:00
Общество

В граничащей с Хабаровским краем и ЕАО провинции в Китае четыре новых случая заражения коронавирусом на 2 апреля

Люди, у которых диагностировали COVID-19, прибыли из России
Александр ШТААЛЬ
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В граничащей с Хабаровским краем и ЕАО провинции в Китае четыре новых случая заражения коронавирусом на 2 апреляВ граничащей с Хабаровским краем и ЕАО провинции в Китае четыре новых случая заражения коронавирусом на 2 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. По предварительной информации, все эти случаи завозные. Заболевшие приехали из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ. Таким образом, в провинции общее количество пациентов с коронавирусом шесть человек. Два из них находятся на излечении в больницах Харбина. Данные предоставили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Известно, что среди новых пациентов три женщины один мужчина. Они граждане Китая и въехали страну по временному коридору. Отметим также, что в провинции насчитали 15 бессимптомных заболевших.

Напомним, в Хабаровском крае и ЕАО продолжает действовать режим самоизоляции. Жителей регионов убедительно просят не выходить из дома без особой надобности. Пожалуйста, сведите к минимуму контакты с родственниками и друзьями. Берегите свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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