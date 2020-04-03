2020-04-03T02:30:21+03:00
Общество

На охраняемой территории предприятия в Хабаровске из грузовика исчезли аккумуляторы

По версии следствия, злоумышленник перекинул чужое имущество через забор и скрылся с ним
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На охраняемой территории предприятия в Хабаровске из грузовика исчезли аккумуляторыНа охраняемой территории предприятия в Хабаровске из грузовика исчезли аккумуляторыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровске на территории охраняемого предприятия из грузовика пропали аккумуляторы. Со слов потерпевшего, он припарковал свой грузовик на территории, а когда вернулся, то автомобильных батарей уже не было. По версии следствия, неизвестный открутил четыре аккумулятора, перекинул их через забор и скрылся с имуществом. Ущерб пострадавший оценил в 48 тысяч рублей.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 33-летний безработный местный житель. Установили, что после совершения правонарушения злоумышленник вызвал такси. Он планировал сдать имущество в пункт вторсырья. Ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого завели и расследуют головное дело по статье «Кража». За этот проступок суд может ему назначить лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенное вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию возле аэропорта, автовокзала и пешеходные зоны продезинфицируют в Хабаровске
Торговать алкоголем запретили в Забайкалье до особого распоряжения
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 3 апреля 2020 года
На охраняемой территории предприятия в Хабаровске из грузовика исчезли аккумуляторы
В граничащей с Хабаровским краем и ЕАО провинции в Китае четыре новых случая заражения коронавирусом на 2 апреля
Обстановка в Хабаровском крае 3 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В полиции опровергли фейк о смерти жителя ЕАО от коронавируса
В Хабаровске объяснили, какие детсады продолжат работать на нерабочей неделе
Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса
Инспектора в Хабаровском крае вернули на работу после незаконного увольнения
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 года
Первую порцию асфальта получат на асфальтобетонных заводах Хабаровска
Работник автомойки в Хабаровске вычистил деньги из машины клиента
Особый противопожарный режим ввели в одном районе Хабаровского края
Пациента в Еврейской автономии через суд заставили лечиться от опасного заболевания