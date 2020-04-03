На охраняемой территории предприятия в Хабаровске из грузовика исчезли аккумуляторы
В Хабаровске на территории охраняемого предприятия из грузовика пропали аккумуляторы. Со слов потерпевшего, он припарковал свой грузовик на территории, а когда вернулся, то автомобильных батарей уже не было. По версии следствия, неизвестный открутил четыре аккумулятора, перекинул их через забор и скрылся с имуществом. Ущерб пострадавший оценил в 48 тысяч рублей.
- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 33-летний безработный местный житель. Установили, что после совершения правонарушения злоумышленник вызвал такси. Он планировал сдать имущество в пункт вторсырья. Ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении подозреваемого завели и расследуют головное дело по статье «Кража». За этот проступок суд может ему назначить лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенное вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU