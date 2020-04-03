3 Апр 2020 2020-04-03T03:11:51+03:00

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 3 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского края

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В Хабаровском инфекционном госпитале, по состоянию на утро 3 апреля 2020 года, находятся девять человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Все пациенты с улучшениями, тяжелобольных нет. С подозрением на коронавирус в медучреждении находятся восемь пациентов.

- Также в госпитале проходят лечение 35 человек с внебольничными пневмониями (за сутки пять поступило, четыре выписались) и 35 с ОРВИ. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся два человека с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанной с коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в краевом минздраве.

Отметим также, что в изоляторе в Хабаровске людей, контактировавших с зараженными нет. Последних пациентов выписали в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19.

Жителей Хабаровска и Хабаровского края убедительно просят не выходить на улицу без особой нужды. Пожалуйста, оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU