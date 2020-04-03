Торговать алкоголем запретили в Забайкалье до особого распоряжения
В Забайкалье временно запретили продавать алкогольную продукцию в розницу. Соответствующее изменение внесли 2 апреля 2020 года в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции». Согласно поправке ограничение будет действовать до особого распоряжения.
- Это вынужденная мера, так как из-за режима самоизоляции обострилось количество правонарушений, совершенных на почве алкоголя. Напомним, на новогодних каникулах в регионе умерли 120 человек, большинство инцидентов – это криминальная смерть. Причина во всех случаях одна - алкоголь, - сообщил Андрей Гурулев заместитель председателя правительства Забайкальского края.
Отметим также, что в постановление внесли изменения, касающиеся граждан прибывающих в край из других регионов страны. Таким людям настоятельно рекомендуют соблюдать карантин и самоизолироваться на 14 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU