Территорию возле аэропорта, автовокзала и пешеходные зоны продезинфицируют в Хабаровске

3 Апр 2020 2020-04-03T05:01:35+03:00

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В Хабаровске 3 апреля 2020 года продолжат дезинфекцию территории. В списке пространства близ аэропорта и автовокзала, где обработают парковочные карманы и заездные площадки. Также в центре внимания пешеходные зоны на Амурском и Уссурийском бульварах, на улице Муравьева-Амурского и на площадях Комсомольской и Славы. Как сообщили в городской администрации, работы по дезинфекции начнутся в 11:00 сразу на всех объектах. Вчера обрабатывали территорию рядом с железнодорожным вокзалом.

Горожан убедительно просят оставаться дома. Пожалуйста, не выходите на улицу без крайней необходимости. Находясь в самоизоляции, не забывайте соблюдать правила профилактики заболевания - чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Сведите к минимуму общение с друзьями и родственниками. Если на улицу все же пришлось выйти, помните про дистанцию по отношению к другим людям, она должна быть не меньше полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU