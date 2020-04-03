3 Апр 2020 2020-04-03T05:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске выберут лауреатов премии Якова Дьяченко путем голосования. Опрос уже запустили на сайте мэрии. К слову, в этом году почетную награду будут вручать уже в 23-й раз.

Премию присуждают за разработку и внедрение социальных программ, обеспечивающих жизнедеятельность города, способствующих его процветанию и сохранению исторического и культурного наследия. Среди лауреатов могут быть не только жители города, но и другие жители России, иностранные граждане.

- В 2020 году на премию претендуют четыре хабаровчанина. Среди них Владимир Мулин, профессор, заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» ДВГУПС, директор студенческого спортклуба «Локомотив», Татьяна Николаевская, главный врач КГБУЗ «Хабаровский специализированный дом ребенка», Павел Троценко, директор ООО «Народное АВТО-ДВ» и Сергей Чернухин, председатель Некоммерческого партнерства «Союз ветеранов госбезопасности по Дальневосточному региону», полковник ФСБ в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что путем опроса горожан в Хабаровске выяснят, кто достоин почетного диплома «За заслуги перед городом». Отдать свой голос и в первом, и во втором случаях можно до 10 апреля на сайте администрации Хабаровска. Имена горожан, ставших лауреатами премии имени Якова Дьяченко и обладателями почетного диплома «За заслуги перед городом», огласят в канун празднования Дня рождения Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU