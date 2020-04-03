2020-04-03T04:59:18+03:00
Общество

Коронавирусные фейки опять нарушили спокойствие жителей ЕАО

Авторам слухов и публикаций с недостоверными сведениями напоминают про ответственность
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирусные фейки опять нарушили спокойствие жителей ЕАОКоронавирусные фейки опять нарушили спокойствие жителей ЕАОФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Еврейской автономии возник небольшой переполох из-за ситуации с коронавирусом. Накануне стало известно о том, что у трех жителей села Амурзет подозревают COVID-19. Подозревают - это значит взяли пробы и отправили их на исследования. До того, как станут известны результаты, нельзя однозначно утверждать, что люди заболели именно коронавирусом. Однако не все верно поняли эту мысль, и некоторые поспешили заявить об обратном.

- В социальных сетях и мессенджерах активно распространяются аудиозаписи, авторы которых утверждают, что три пациента инфекционной больницы из Амурзета стопроцентно больны коронавирусом. Другие пошли дальше и до официального заключения экспертов объявили, что итоговые тесты отрицательные. И первое, и второе - ложь. Результаты третьего, контрольного анализа из Новосибирска, еще не пришли, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Напомним, накануне стало известно об еще одном фейке - смерти жителя ЕАО якобы от коронавируса. Эта информация также не соответствует действительности.

Авторов недостоверной информации предупреждают об ответственности за ее распространение. Жителей области убедительно просят пользоваться только проверенными источниками для получения данных по обстановке в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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