Обстановка в Хабаровском крае 6 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

6 Апр 2020 2020-04-06T05:07:46+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 6 апреля ожидаются опасные метеорологические явления в Советско-Гаванском и Ванинском районах, местами в районе имени Лазо. По прогнозам синоптиков, будет сильный снег на побережье Татарского пролива, усиление ветра 20-25 м/с. В Хабаровске осадков не будет, температура ночью от 0 до -2, днем от +5 до +7, ветер северный, северо-восточный 7-14 м/с. На юге региона местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от 0 до -5, днем от +5 до +10, ветер северный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. В центральной части края без существенных осадков. Только в Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидаются осадки, местами сильные, температура ночью от -1 до -12, днем от 0 до +8, ветер северный, северо-западный 8-18 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 20-25 м/с. На севере региона без существенных осадков, температура ночью от -3 до -12, днем от -5 до +6, ветер северный, северо- западный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зафиксировали.

По данным ТУ Роспотребнадзора, в период с 23 по 29 марта 2020 года зафиксировали восемь тысяч 838 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровском, Комсомольском, Николаевском, имени Лазо районах.

Прогноз на день предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Его составили на основании данных ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU