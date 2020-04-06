2020-04-06T05:04:23+03:00
Звезды

Спектакли хабаровского ТЮЗа зритель увидит в интернете

Вниманию горожан представят записи постановок 2008-2015 годов
Ольга КИВА
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Спектакли хабаровского ТЮЗа зритель увидит в интернетеСпектакли хабаровского ТЮЗа зритель увидит в интернетеФото: Правительство Хабаровского края
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Спектакли хабаровского ТЮЗа зритель увидит в интернете. Вниманию горожан представят записи постановок 2008-2015 годов. К слову, эти спектакли уже не идут на сцене театра. Вполне возможно, что именно с этого момента и с таким подходом начнется знакомство с ТЮЗом для тех, кто ранее не был знаком с работами здешних артистов. Для завсегдатаев это будет отличный повод вспомнить лучшие моменты и немного понастольгировать.

В афише онлайн-спектакли на ближайшие две недели. Так, 9 апреля можно посмотреть «Другое солнце», начало в 19:00. Постановка по мотивам японских хокку, режиссер Яна Тумина. Спектакль «Дневник 12-летнего» по пьесе Андрея Руденко, режиссер Константин Кучикин, представят 14 апреля, начало в 19:00. Постановка «Гедда Габлер» запланирована на 19 апреля, начало в 19:00, по пьесе Генрика Ибсена, режиссер Татьяна Фролова. А 24 апреля состоится показ спектакля «Малыш» по пьесе Марюса Ивашкявичюса, режиссер Константин Кучикин, начало в 19:00.

Как отметили в хабаровском ТЮЗе, трансляции проведут на странице театра ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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