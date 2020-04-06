Военные авиаторы отработали элементы сложного пилотажа в Хабаровском крае

6 Апр 2020 2020-04-06T05:02:50+03:00

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В Хабаровском крае прошли учения с участием военных авиаторов. Летчикам поставили задачу отработать элементы сложного пилотажа. С ней они по итогу отлично справились.

- В учениях задействовали экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Им также предстояло выполнить одиночные и групповые полеты с отработкой действий по выполнению различных летных заданий. Также бойцы занимались разведкой и прикрытием стратегических объектов, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Одним из заданий летно-тактического учения был «полет по маршруту в заданный район». Во время его выполнения летчики отработали элементы сложного пилотажа, показали, как умеют вести воздушный бой на малых высотах. Отметим также, что полеты выполняли как днем, так и ночью.

Тренировки проводят с целью проверить боевую подготовку военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU