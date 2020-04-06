Комсомольчан просят соблюдать режим самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T05:01:26+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре продолжает действовать режим самоизоляции. Жителям Города юности настоятельно рекомендуют не покидать квартиры и дома в целях безопасности здоровья. В связи с этим местных жителей просят выходить из дома только в исключительных случаях.

- Среди таких случаев экстренная медицинская помощь, возникновение угрозы жизни или здоровью, поездка на работу и обратно, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных, но на расстоянии не более 100 метров от места проживания, вынос бытового мусора, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Если вы все-таки по необходимости вышли на улицу, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям - не менее полутора метров. Находясь в помещении, соблюдайте меры профилактики - чаще мойте руки и проветривайте помещение, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU