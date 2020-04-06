Торговый центр закрыли с участием судебных приставов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае закрыли торговый центр с участием судебных приставов. Присутствие правоохранителей добавило важности моменту и окончательно убедило владельцев ТЦ «Арбуз» в Советской Гавани, что они поступили неправильно.
- До того, как гости в погонах пришли к нарушителям, 1 апреля сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили, как соблюдает руководство торгового центра постановления главного государственного санитарного врача по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам о введении ограничительных мероприятий в ТЦ «Арбуз». В ходе проверки выявили, что торговый центр продолжал функционирование, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
После того, как недочет нашли, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол и обратились с заявлением в Советско-Гаванский городской суд. По решению служителей Фемиды торговый центр подвергли наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 12 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU