2020-04-06T05:00:25+03:00
Общество

Торговый центр закрыли с участием судебных приставов в Хабаровском крае

Торговая точка продолжала работать, несмотря на запрет в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Торговый центр закрыли с участием судебных приставов в Хабаровском краеТорговый центр закрыли с участием судебных приставов в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае закрыли торговый центр с участием судебных приставов. Присутствие правоохранителей добавило важности моменту и окончательно убедило владельцев ТЦ «Арбуз» в Советской Гавани, что они поступили неправильно.

- До того, как гости в погонах пришли к нарушителям, 1 апреля сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили, как соблюдает руководство торгового центра постановления главного государственного санитарного врача по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам о введении ограничительных мероприятий в ТЦ «Арбуз». В ходе проверки выявили, что торговый центр продолжал функционирование, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После того, как недочет нашли, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол и обратились с заявлением в Советско-Гаванский городской суд. По решению служителей Фемиды торговый центр подвергли наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 12 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровский край пробирается фейк о крупных выплатах на время коронавируса
Водитель пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске
Фейк о предстоящих прививках от коронавируса развенчали в ЕАО
Лучшие работы выбрали для Всемирного конкурса рисунков в Хабаровском крае
Житель Хабаровского края скончался от коронавируса в Таиланде
Переподготовкой педагогов займутся в Хабаровском крае
Хабаровск признали самым комфортным городом из всех дальневосточных столиц
ДГК усиливает контроль за энергоснабжением в Хабаровском крае
Циклон сместился на восток Хабаровского края
Контейнер с инвентарем таинственно исчез с территории частного дома в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 6 апреля 2020 года
Торговый центр закрыли с участием судебных приставов в Хабаровском крае
Комсомольчан просят соблюдать режим самоизоляции
Военные авиаторы отработали элементы сложного пилотажа в Хабаровском крае
Спектакли хабаровского ТЮЗа зритель увидит в интернете
Обстановка в Хабаровском крае 6 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Больше 50 миллионов рублей получит Хабаровский край на доплаты медикам
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 5 апреля 2020 года
На экс-полицейского в Хабаровске завели уголовное дело
Подъезд пятиэтажки в Биробиджане изолировали из-за условно положительного теста на коронавирус
О состоянии 11-го пациента, зараженного коронавирусом, рассказали в Хабаровском крае
Бывших соседей по колонии подозревают в телефонном мошенничестве в Хабаровске
Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за границей Хабаровского края и ЕАО на 4 апреля
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 5 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Ульчском районе Хабаровского края закрыли все ледовые переправы
Депутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемии
Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАО
Дачникам Хабаровского края могут разрешить выезжать на приусадебные участки