Торговый центр закрыли с участием судебных приставов в Хабаровском крае

6 Апр 2020 2020-04-06T05:00:25+03:00

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В Хабаровском крае закрыли торговый центр с участием судебных приставов. Присутствие правоохранителей добавило важности моменту и окончательно убедило владельцев ТЦ «Арбуз» в Советской Гавани, что они поступили неправильно.

- До того, как гости в погонах пришли к нарушителям, 1 апреля сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили, как соблюдает руководство торгового центра постановления главного государственного санитарного врача по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам о введении ограничительных мероприятий в ТЦ «Арбуз». В ходе проверки выявили, что торговый центр продолжал функционирование, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После того, как недочет нашли, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол и обратились с заявлением в Советско-Гаванский городской суд. По решению служителей Фемиды торговый центр подвергли наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 12 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU